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27. 01. 2017

Население Германии увеличилось до рекордного уровня

В 2016 году численность населения Германии выросла примерно на 600 тысяч человек и достигла рекордного уровня – 82,8 млн человек. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.

Вдокладе отмечается, что причиной роста населения стала иммиграция. В прошлом году в Германию прибыли 750 тысяч мигрантов, что ниже рекордного результата 2015 года в 1,1 млн человек. Без этого притока, население страны уменьшилось бы на 150-190 тысяч человек, поскольку смертность в Германии по-прежнему превышает рождаемость.

Также отмечается, что в прошлый раз рекордное число жителей Германии было зафиксировано в 2002 году – 82,5 млн человек.

Как сообщал Корреспондент.net, в Германии ждут роста ВВП из-за притока беженцев. По оценкам экспертов, в 2017 году ВВП Германии вырастет на 0,4%, а в дальнейшем вплоть до 2020 года рост может составить 1% в год.

Источник: korrespondent.net

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