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27. 01. 2017

Экс-главу Volkswagen заподозрили в мошенничестве

Прокуратура немецкого города Брауншвейга начала расследование в отношении бывшего генерального директора немецкого автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна. Экс-главу VW подозревают в мошенничестве, сообщило ведомство в пятницу, 27 января.

Имеется "достаточно веских доказательств" того, что Винтеркорн знал о манипуляциях с программным обеспечением раньше, чем это утверждалось в официальной версии руководства VW, говорится в заявлении прокуратуры. Бывший глава VW ушел в отставку в сентябре 2015 года вскоре после того, как разгорелся скандал вокруг автоконцерна. Тогда Винтеркорн утверждал, что до этого не знал ни о каких нарушениях.

В рамках расследования правоохранительные органы провели обыски в Вольфсбурге, Гифхорне и Брауншвейге. Поводом для новых подозрений послужили показания свидетелей и расшифровка данных, содержащихся в конфискованных компьютерах.

До сих пор Мартин Винтеркорн находился под следствием лишь по подозрению в манипулировании рынками - предполагалось, что VW слишком поздно уведомил финансовые рынки о миллиардных рисках, связанных с дизельным скандалом.

Прокуратура Брауншвейга также продолжает расследование в отношении других менеджеров Volkswagen, заподозренных в причастности к манипуляциям с программным обеспечением дизельных двигателей. Число подозреваемых с начала расследования увеличилось с 21 до 37 человек.

Отметим, арестованному в США топ-менеджеру Volkswagen Оливеру Шмидту грозит до 169 лет тюрьмы.

Источник: korrespondent.net

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