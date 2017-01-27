РФ показывает готовность к вторжению - Климкин

Павел Климкин в эфире 5 канала заявил о войсках России возле границы с Украиной.

"Она (Россия) пытается дестабилизировать ситуацию вдоль границы, таким образом показывая, что в любой момент российское вторжение может приобрести более масштабный характер", - заявил министр.

Также Климкин добавил, что нет оснований для того, чтобы в ближайшее время состоялась встреча в "нормандском формате".

"За работой над дорожной картой мы находимся значительно дальше от того, на что соглашалась Россия во время саммита в Берлине, где была достигнута договоренность, что мы будем последовательно работать над дорожной картой. Сейчас российская сторона это последовательно блокирует. Поэтому выходить на политический уровень - уровень министров в ближайшие недели - без того, чтобы мы имели какую-то позицию для обсуждения, я таких шансов на сегодня не вижу", - заявил глава МИД.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон о допуске иностранных войск в этом году для участия в учениях.

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Источник: korrespondent.net