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27. 01. 2017

В РФ разработают истребитель пятого поколения производства МиГ

Конструкторское бюро МиГ займется разработкой истребителей пятого поколения. Об этом заявил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на презентации МиГ-35, передает РИА Новости.

"Истребитель пятого поколения ПАК ФА сейчас находится на государственных испытаниях (разработчик – корпорация "Сухой"). Корпорация "МиГ" также будет делать истребитель пятого поколения (легкий)", – сказал Рогозин.

В настоящий момент на вооружении России имеются только истребители поколения 4++. Серийное производство боевых самолетов пятого поколения наладили только в США – F-22 и F-35.

Как сообщал Корреспондент.net, вчера в России впервые испытали истребитель МиГ-35. Это многоцелевой боевой самолет поколения 4++. Он представляет собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.

Сверхсамолеты. Истребители пятого поколения

Источник: korrespondent.net

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