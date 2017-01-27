Берлин заявил о заинтересованности в дружбе с РФ

Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о заинтересованности в развитии дружеских отношений с Россией, передает РИА Новости.

"Россия - это важнейший сосед Европы. Она стоит в повестке нового главы МИД, иначе и быть не может. Она является важнейшим партнером для переговоров", - сказал Шефер журналистам в Берлине.

Он отметил, что "заинтересован в как можно более дружеских, интенсивных и партнерских отношениях с Россией".

Напомним, предыдущий глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер ушел в отставку. Пост министра он покинул в связи с намерением участвовать в президентских выборах.

Также отметим, что Габриэль ранее был вице-канцлером Германии и занимая этот пост высказывался за отмену санкций против России.

Источник: korrespondent.net