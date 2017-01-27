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27. 01. 2017

Украина отменила запрет на въезд мэру Перемышля

Служба безопасности Украины отменила решения о запрете въезда в страну мэру польского Перемышля Роберту Хоме. Об этом сообщила спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

По ее словам, решение о запрете или отмене запрета на въезд в Украину любого лица "принимается на основе комбинации безопасности и международных факторов".

"Украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме", – написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

Она также добавила,  что запрет въезда мэру Перемышля активно пыталась использовать "третья" сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 января мэру Перемышля Роберту Хоме запретили въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в городе: участники марша, который состоялся под его патронатом, кричали "Смерть украинцам". При этом сам Роберт Хома назвал этот выкрик "позорным".

Накануне МИД Польши потребовал снять запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля, пригрозив "по настоящему серьезными последствиями".

Источник: korrespondent.net

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