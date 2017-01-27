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27. 01. 2017

В ВМС заявили об обстреле судна Россией

Военно-морские силы Украины заявили об обстреле водолазного судна Почаев Россией. Об этом ведомство сообщило в Facebook.
 
Ранее Россия заявила о провокациях Украины в Черном море. Речь идет о водолазном судне Почаев − с него якобы вели обстрел – и фрегате Гетман Сагайдачный.

В ВМС также показали фотографии со следами от снайперских пуль на рубке Почаева.

"На приведенных фото вы можете в этом убедиться. Возникает вопрос – так кто же виноват на самом деле и сколько еще нужно доказательств, чтобы продемонстрировать миру подлость и лицемерие государства под условным названием "нас здесь нет"?" - говорится в сообщении Военно-морских сил.
 
При этом в ВМС отметили, что стараются не идти на конфронтацию, быть выдержанными, несмотря на отсутствие поводов.
 
Летом погранслужба заявляла, что Россия нарушила морское право.

Источник: korrespondent.net

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