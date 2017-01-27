Руководство Чернобыльского спецкомбината задержали на взятке в 700 тысяч

Сотрудники Нацполиции и спецподразделения КОРД задержали на взятке в 700 тысяч гривен директора государственного предприятия Чернобыльский спецкомбинат и его заместителя. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Директор и заместитель требовали и получили с коммерческого предприятия "откат-взятку" в сумме около 700 тысяч гривен за незаконно выигранный тендер на поставку топлива", – написал Матиос на своей странице в Facebook.

Чиновников задержали "на горячем", деньги изъяли.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Луцке задержали полковника СБУ. По информации правоохранителей, он планировал обложить данью пограничников.

Также полиция задержала и.о.замначальника Львовской таможни ГФС. Его подозревают в систематическом взяточничестве.

Аваков: К ночи взяточники пошли косяком

Источник: korrespondent.net