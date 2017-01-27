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27. 01. 2017

У Трампа подтвердили рассмотрение снятия санкций

Администрация Трампа обсуждает возможное ослабление санкций, введенных в против России.
Об этом заявила советник президента США Киллиан Конвей в эфире Fox News.
 
"Снятие санкций находится в стадии рассмотрения", - отметила Конвей.

Кроме того, представитель Белого дома Шон Спайсер в Twitter подтвердил, что Трамп проведет отдельные телефонные переговоры с лидерами России, Германии и Франции 28 января. Ранее в Кремле сообщили, что телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу.

В свою очередь советник Трампа в Белом доме Келлиэнн Конвей рассказала о цели телефонного разговора Трампа с Путиным.

"Я предполагаю, что они будут обсуждать интересы своих стран", - сказала Конвей.
 
Она отметила, что оба лидера, вероятно, будут говорить о направлениях, по которым можно "найти общие позиции", а также о направлениях, "в которых оба государства, возможно, смогут победить радикальный исламский терроризм".
 
При этом Конвей не стала разглашать информацию, кто инициировал проведение телефонного разговора. "Это не имеет значения", - отметила она и добавила: "Мы должны улучшить взаимоотношения во всем мире".

Отметим, сегодня сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщил, что санкции против России могут быть сняты администрацией Трампа в ближайшее время.

 

Источник: korrespondent.net

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