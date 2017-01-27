У Трампа подтвердили рассмотрение снятия санкций

Кроме того, представитель Белого дома Шон Спайсер в Twitter подтвердил, что Трамп проведет отдельные телефонные переговоры с лидерами России, Германии и Франции 28 января. Ранее в Кремле сообщили, что телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу.

В свою очередь советник Трампа в Белом доме Келлиэнн Конвей рассказала о цели телефонного разговора Трампа с Путиным.

"Я предполагаю, что они будут обсуждать интересы своих стран", - сказала Конвей.

Она отметила, что оба лидера, вероятно, будут говорить о направлениях, по которым можно "найти общие позиции", а также о направлениях, "в которых оба государства, возможно, смогут победить радикальный исламский терроризм".

При этом Конвей не стала разглашать информацию, кто инициировал проведение телефонного разговора. "Это не имеет значения", - отметила она и добавила: "Мы должны улучшить взаимоотношения во всем мире".