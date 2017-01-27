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27. 01. 2017

Боевики разрушили шесть домов в Авдеевке – полиция

В Донецкой области в результате артиллерийского обстрела боевиками Авдеевки повреждены шесть жилых домов, передает региональное управление Нацполиции.

"Около полуночи прифронтовая Авдеевка подверглась обстрелу со стороны боевиков. Под огонь террористов попали улицы Лермонтова, Колосова и Тургенева, которые находятся на окраине города. Сейчас зафиксировано повреждение шести домов, в которых повреждены окна, фасады, крыши и ограждения", – говорится в сообщении.

Мирные жители не пострадали.

Правоохранители зафиксировали последствия обстрела и оказали помощь людям. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне ОБСЕ подтвердила гибель пяти мирных граждан и ранение еще четырех человек на Донбассе за 12 дней. Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг назвал такие цифры неприемлемыми.

Источник: korrespondent.net

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