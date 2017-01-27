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27. 01. 2017

Умер бывший глава ЛНР Болотов

Сегодня скончался бывший глава самопровозглашенной ЛНР Валерий Болотов. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на источник в Союзе добровольцев Донбасса.

Подробностей смерти Болотова пока нет. Причины выясняются.

Напомним, Валерий Болотов был одним из лидеров сепаратистов в Луганской области. Он стал главой самопровозглашенной ЛНР в мае 2014 года, но уже в августе объявил об уходе в отставку, сославшись на последствия ранения. В последнее время Болотов занимался организацией гуманитарной помощи ЛНР.

Также сегодня стало известно о смерти одного из руководителей "министерства промышленности и торговли" самопровозглашенной ДНР Сергея Третьякова. Он возглавлял "департамент торговли". Причиной смерти Третьякова его знакомые назвали тромб.

Сергей Третьяков руководил торговлей в ДНР
 

На сайте "министерства" отмечается, что Третьяков принимал непосредственное участие в проведении референдума 11 мая 2014 года.

Как сообщал Корреспондент.net, 27 декабря 2016 года в ЛНР скончался "министр" Сергей Литвин. Он отвечал в "республике" за сельское хозяйство и продовольствие.

Источник: korrespondent.net

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