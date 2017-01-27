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27. 01. 2017

Турция грозит разорвать с ЕС сделку по мигрантам

Турция угрожает расторгнуть соглашение с ЕС по беженцам, после решения греческого суда, отказавшего экстрадировать турецких военных. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу, 27 января.

"В настоящий момент мы обдумываем наши дальнейшие действия. Мы намерены предпринять все необходимые шаги, в том числе отменить это соглашение о возврате беженцев", – сказал министр.

Речь идет о договоренности, которая была заключена между Турцией и ЕС в марте 2016 года. Целью соглашения является сдерживание наплыва беженцев в страны ЕС. Таким образом, все нелегалы, которые после 20 марта добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно.

Напомним, накануне верховный суд Греции отклонил запрос Турции об экстрадиции восьми турецких военных, которые подозреваются в причастности к неудавшейся попытке военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Источник: korrespondent.net

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