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27. 01. 2017

Детей в Алеппо учат петь русские песни

Детей в сирийском городе Алеппо начали знакомить с культурой России. Спецальные уроки были включены в школьную программу, передает Ruptly TV.

Так, ученики одной из школ уже научились петь песню на русском языке.Также они рисуют на уроках флаги России. Скоро этим детям предстоит участие в конкурсе.

"Позже учеников научат и русскому языку, чтобы они понимали, о чем поют", – отмечает Лента.ru и констатирует, что сейчас дети "поют бездумно".

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года в интернете был опубликован ролик о том, как боевик Хезболлы учит военных РФ славить Аллаха. Утверждалось, что события происходят в Алеппо.

Источник: korrespondent.net

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