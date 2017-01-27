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27. 01. 2017

Реальная зарплата украинцев выросла

Реальная зарплата в 2016 году у укранцев была выше показателя за 2015 году на 11,6 процента, сообщает Госстат.
 
По сравнению с ноябрем 2016 года, в декабре прошлого года реальная заработная плата выросла на 18,6 процента.
 
В декабре выросла и средняя номинальная зарплата - на 19,8 процента по сравнению с ноябрем, составив 6 475 гривен. Это значение в 4 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая в декабре 2016 года составляла 1,6 тысячи гривен.
 
В Госстате отметили, что по сравнению с декабрем 2015 года в декабре 2016 года средняя номинальная зарплата выросла на 23,8 процентов.
 
Самые высокие средние зарплаты в декабре были зафиксированы в авиационном транспорте – 27,3 тыс. грн, производстве фармацевтической продукции – 12,8 тысяч гривен, финансовой, страховой деятельности и сфере телекоммуникаций – по 11 тысяч гривен.
 
Наименьший уровень средней зарплаты в декабре был зафиксирован в сферах почтовой и курьерской деятельности – 3,4 тысяч гривен и организации питания – 4,2 тысяч гривен.
 
Ранее Госстат отчитался о снижении долгов по зарплате в Украине.
 
Также сообщалось, что за серые зарплаты будут штрафовать на 320 тысяч гривен.

Источник: korrespondent.net

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