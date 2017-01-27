Во Франции ограничили продажу газировки

Во Франции ограничили продажу сладких напитков в ресторанах и кафе в целях борьбы с проблемой ожирения. С 27 января рестораны не смогут предлагать своим клиентам безлимитный доступ к сладким напиткам за фиксированную цену или бесплатно.

Речь идет о популярной в ресторанах быстрого питания практике, когда клиент платит только за стакан и может неограниченное количество раз его наполнить. Иногда такая система действует в столовых.

Запрет касается всех видов прохладительных напитков, которые содержат сахар или подсластители. Сюда же относятся различные спортивные напитки. Такая система распространена и в других странах Европы, включая Британию.

По данным Евростата, уровень ожирения во Франции у взрослых людей составляет 15,3% - это чуть ниже среднего для Европы уровняв 15,9%. Однако в возрасте старше 30 лет от ожирения страдают почти 57% французов и 41% француженок.

Ранее производитель безалкогольных напитков PepsiCo объявил о намерении снизить содержание сахара в своей продукции.

Источник: korrespondent.net