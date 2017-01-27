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27. 01. 2017

На Сумщине в аварию попала фура с 37 коровами

В Роменском районе Сумской области перевернулась фура с крупным рогатым скотом. В результате аварии на трассе Киев-Сумы-Юнаковка образовалось полуторакилометровая пробка, сообщает местное издание СТС.

Как уточнили Укринформу в полиции, фура везла на мясокомбинат в Винницу 37 коров.

Авария произошла возле села Правдюки. По предварительной информации, водитель грузовика уснул за рулем, автомобиль слетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель не пострадал, травмировались две коровы. На месте происшествия работают полицейские, животных перемещают в другую фуру.

Cмотрите фотогалерею: На Сумщине в аварию попала фура с 37 коровами

Ранее корова стала причиной крушения легкого двухместного вертолета Robinson R22 на севере австралийского штата Квинсленд.

Источник: korrespondent.net

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