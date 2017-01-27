СМИ назвали причину смерти Болотова

Бывший глава ЛНР Валерий Болотов умер по предварительной причине от сердечной приступа, заявил глава информационного центра Юго-восточный фронт Константин Кнырик.

В момент смерти Болотов находился у себя в квартире в Москве.

"Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо", - сказал Кнырик.

В прошом месяце в ЛНР умер "министр" Сергей Литвин. Он отвечал в "республике" за сельское хозяйство и продовольствие.

Болотов был одним из лидеров сепаратистов в Луганской области. Он стал главой самопровозглашенной ЛНР в мае 2014 года, но уже в августе объявил об уходе в отставку, сославшись на последствия ранения. В последнее время Болотов занимался организацией гуманитарной помощи для ЛНР.