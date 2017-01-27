Новый министр экономики ФРГ раскритиковала Трампа

Новый министр экономики Германии Бригитте Циприс (Brigitte Zypries), которая заменила на этом посту Зигмара Габриэль (Sigmar Gabriel), в своей первой речи на этой должности отметила важность свободной торговли и раскритиковала нового президента США Дональда Трампа. Об этом она заявила в пятницу, 27 января.

Циприс подчеркнула, что строительство стен не может стать ответом на глобализацию, намекнув тем самым на планы Трампа по возведению заграждений на границе с Мексикой.

Кроме того, новый министр добавила, что немецкая экономика сильно зависит от международного сотрудничества и доступа на иностранные рынки. Обеспечение свободной торговли будет одной из главных задач Циприс в новой роли.

Циприс стала первой женщиной, возглавившей министерство экономики Германии. У 63-летнего политика большой опыт работы в правительстве. С 2002 по 2009 год она возглавляла министерство юстиции ФРГ.

На нынешней должности она пробудет меньше года, поскольку 24 сентября в Германии пройдут парламентские выборы.

Как сообщал Корреспондент.net канцлер Германии Ангела Меркель заявила о проблемах с Трампом.

Источник: korrespondent.net