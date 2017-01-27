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27. 01. 2017

В Китае перед празднованием Нового года ограничили продажу пиротехники

Китайские власти приняли решение ограничить продажи фейерверков и петард в преддверии празднования Нового года по китайскому календарю. Дым от праздничных огней загрязняет атмосферу, а уровень загрязнения воздуха во многих районах страны достиг критических значений.

В Пекине разрешения на торговлю фейерверками выданы только 500 продавцам (в прошлом году их было 700). В Шанхае лицензии на торговлю пиротехникой выданы лишь семи торговым центрам (в прошлом году их было 77).

Во всех городах центральной провинции страны Хэнань введен полный запрет на использование пиротехнических изделий.

Год Огненного Петуха начинается 28 января. В канун Нового года в Китае традиционно устраивают фейерверки и взрывают петарды.

В прошлом году власти крупных китайских городов запретили запускать фейерверки во время празднования Нового года по лунному календарю для борьбы с загрязнением воздуха.

Источник: korrespondent.net

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