Лента RSS
Подписаться на ленту
27 января 2017, пятница, 21:39
0°C
Завтра +2°C
0°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
27. 01. 2017

В Украину пытались ввезти сотни тонн зараженных фруктов

Сотрудники регионального управления Госпродпотребслужбы в Одесской области предотвратили ввоз в Украину почти 200 тонн зараженных бананов, мандаринов и грейпфрутов.

Как сообщили в ведомстве, при проведении фитосанитарного контроля в паромном комплексе Черноморского морского торгового порта специалисты обнаружили в грузе карантинный организм – средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata Wied).

"Опасным вредителем, который может существенно испортить внешний вид и вкус фруктов, был заражен груз бананов общим весом 91,922 тонн. Партия фруктов поступила в Украину из Эквадора и Коста-Рики", – говорится в сообщении.

Также средиземноморская плодовая муха была обнаружена в грузе цитрусовых. Вредителем было поражено 72,6 тонн мандаринов и 23,7 тонн грейпфрутов. Страна происхождения данных фруктов не уточняется.

Все зараженные грузы были задержаны, к ним применят соответствующие фитосанитарные меры.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Госпродпотребслужба забраковала почти 20 тонн киви из Греции. Эти плоды также оказались заражены редиземноморской плодовой мухой.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.