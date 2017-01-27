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27. 01. 2017

Турчинов: РФ готовила для атаки 80-тысячную армию

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия в 2014 году подготовила для вторжения в материковую часть Украины 80-тисячную армию.

"Около 80 тысяч, именно такую ​​армию подготовила Россия для вторжения на материковую Украину", - сказал он презентации второго издания книги "Добробаты. История подвига батальонов, которые спасли страну".

По его словам, агрессия России против Украины началась 20 февраля 2014 года.

"Они очень четко все рассчитали - режим Януковича обречен, они уже ничего не контролируют, а новой власти в Украине еще нет и непонятно вообще будет она или нет. Именно в это время они начинают агрессию, хорошо зная состояние Вооруженных сил Украины, всех официальных военных формирований", - отметил он.

Секретарь СНБО поодчеркнул, что в конце февраля Россия начала перебрасывать штурмовые подразделения в Крым, захватывая административные помещения, стратегическую инфраструктуру, а на границе собрали многочисленную армию.

В такой ситуации, отметил Турчинов, не было другого выхода, как обратиться к добровольцам для остановки российского вторжения.

"И те, кто первые пошли, чтобы остановить это нашествие, чтобы отбросить врага и начать очищать свою страну, батальоны, добробаты тогда смогли остановить российские войска ценой своей жизни.", - подчеркнул секретарь СНБО.

Отметим, перед вступлением в должность главы ЦРУ Майк Помпео обвинил Россию во вторжении в Украину.

А в прошлом месяце Bellingcat подготовила отчет о военных действиях России против Украины в 2014 году.

Кроме того, недавно украинский Генштаб заявил, что вторжение России возможно "отовсюду".

Источник: korrespondent.net

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