Януковичу могут вручить подозрние лишь в РФ - адвокат

Бывшему президенту Виктору Януковичу смогут вручить уточненное подозрение в государственной измене только на территории России, заявил его адвокат Игорь Федоренко.

Сегодня Януковича вызвали в Киев на открытие дела. Генпрокурор также подписал уведомление об изменении ему подозрения в госизмене, однако защитники от его получения отказались, поэтому уточненное подозрение отправили им по почте.

По словам адвоката, вручать уточнение подозрение должны в рамках процедуры международно-правовой помощи на территории России.

Он также рассказал, что в сегодня прибыл по вызову в Главную военную прокуратуру Украины, где снова предоставил информацию о причинах неявки экс-президента для проведения следственных действий.

Кк известно, ГПУ подозревает Януковича в госизмене. В качестве доказательства выступает фотокопия заявления от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска России на территорию Украины.

Источник: korrespondent.net