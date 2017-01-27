Население Германии рекордно выросло из-за мигрантов

Население Германии увеличилось до рекордно высокого уровня - до 82,8 миллиона человек, во многом из-за наплыва мигрантов. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики страны.

В прошлом году в Германию приехало жить на 750 тысяч человек больше, чем уехало из нее. Этого более чем достаточно, чтобы компенсировать низкий уровень рождаемости.

При этом за период с 1972 по 2017 год в Германии родилось примерно на 5 миллионов человек меньше, чем умерло.

BBC отмечает, что экономика ФРГ нуждается в большом количестве рабочих, которое может быть достигнуто за счет притока мигрантов.

В прошлом месяце сообщалось, что из-за мигрантов Германия бьет рекорды по строительству.

Также сообщалось, что Германия ужесточит законы для мигрантов.

Источник: korrespondent.net