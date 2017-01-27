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27. 01. 2017

Трамп поговорил с отменившим встречу президентом Мексики

Американский президент Дональд Трампа поговорил по телефону с мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето, передает AP со ссылкой на источники.

Накануне президент Мексики отменил встречу с Трампом. Перед этим американский президент пригрозил отменить его визит, если тот откажется взять на себя расходы по строительству стены на американо-мексиканской границе.

Сообщается, что разговор Трампа и Энрике Пенья Ньето длился час.

Сегодня же сообщалось, что Трамп планирует финансировать строительство стены на границе с Мексикой за счет введения налога на импорт мексиканских товаров.

Источник: korrespondent.net

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