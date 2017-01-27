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27. 01. 2017

Европарламент назначил дату голосования за безвиз Грузии

Европарламент проголосует за отмену виз для Грузии в четверг, 2 февраля, сказано на официальном сайте Европарламента.

"Страна, для граждан которой отменяются визовые требования - Грузия", - говорится в сообщении.

Голосование за это решение назначено на 2 февраля.

Отметим, что следующая сессия Европарламента состоится 1-2 февраля в Брюсселе.

Тем временем в представительстве ЕС в Украине не могут назвать конкретную дату согласования безвиза для Украины, но надеются, что это произойдет в течение следующих нескольких месяцев.

А недавно президент Петр Порошенко заявил, что медлить с безвизом опасно.

Источник: korrespondent.net

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