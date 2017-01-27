Китайский новый год Петуха: возможны революции

Китайский новый год 2017 наступит этой ночью, 28 января, в 2:06 по киевскому времени. Новый год по китайскому календарю будет годом Красного Огненного Петуха. Он наступит во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Закончится год Петуха 15 февраля 2018 года.

В Поднебесной и других странах Восточной Азии уже начали праздновать это событие, до которого остаются считанные часы.

Китайский Новый год 2017, Пекин (Фото: ЕРА)

Отмечают его и в украинском Львове:

Китайский новый год 2017 сейчас отмечают во Львове, 27.01.2017 (Фото: ЕРА)

Китайский новый год также называют "лунным Новым годом", потому что его точная дата расчитывается на основе лунных фаз.

Китайские астрологи прогнозируют, что в год Петуха большинство стран будут придерживаться жесткой политики. Мировые правительства будут "разминать мышцы", но вместе с тем 2017-й станет годом побед дипломатии.

Однако стоит помнить, что именно в год Красного Огненного Петуха в Китае начинались многие войны и революции.

Астрологи предупреждают, что самые благоприятное время наступит в середине года. Что касается персонального гороскопа, что лучшим 2017 год будет для представителей таких знаков, как Дракон, Тигр, Заец и Бык. Для представителей знака Петух год будет очень насыщенным, причем это может быть как в позитивном смысле, так и в негативном. Справка: Китайский новый год в дословном переводе называется Праздник весны. Издавна является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Дата праздника по григорианскому календарю каждый год разная, но всегда находится в пределах 21 января - 20 февраля. Цикл празднеств начинается в первый день первого месяца и заканчивается Праздником фонарей - на 15-й день празднований. В это время большинство китайцев собираются семьями на ежегодный ужин воссоединения. Первый день года начинают с запуска фейерверков и сжигания благовоний - они должны отпугнуть злых духов и привлечь дух счастья. По мнению китайцев, в этот день происходит пробуждение природы, оживает земля. Согласно повествованию Шаншу, первый день Нового года стал днем, в который древний правитель Шунь вступил на престол. Его преемник Юй последовал этому календарному прецеденту.

Источник: korrespondent.net