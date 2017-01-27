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27. 01. 2017

Трамп: Разговор о снятии санкций преждевременный

Американский президент Дональд Трамп заявил, что говорить о снятии санкций с России преждевременно, передает Reuters.

"О санкциях говорить преждевременно", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй.

Трамп добавил, что "прекрасные отношения с Россией - это возможно. Но также возможно, что это не случится".

В свою очередь британский премьер заявила, что санкции против России должны сохраняться до полного выполнения минских договоренностей.

"Позиция Великобритании по санкциям в отношении России предельно ясна. Мы будем настаивать на сохранении санкции, пока минские соглашения не будут полностью выполнены", - сказала Мэй.

Она подчеркунла, что эту же позицию ее страна отстаивает и в ЕС.

Напомним, сегодня советник президента США Киллиан Конвей заявила, что Белый Дом обсуждает возможное ослабление санкций против России.

А вчера в аналитическом центре Atlantic Council сообщили, что санкции против России могут быть сняты администрацией Трампа в ближайшее время.

Источник: korrespondent.net

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