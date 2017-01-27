Кононенко отравили ртутью - нардеп

У нардепа из Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко было отравление ртутью.
Об этом сообщили СМИ, а позже подтвердил его коллега по фракции Алексей Гончаренко.
"Идёт шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное", - написал Гончаренко в Facebook.
В то же время, источник во фракции сообщил агентству Интерфакс-Украина, что Кононенко "сейчас проходит программу реабилитации, детокс-программу".
При этом он отметил¸ что "это не повлияет на работу в парламенте, ни в партии, потому что факт отравления произошел гораздо ранее и не сказался на работе".
По словам источника, Кононенко не давал данному факту огласки, "чтобы избежать каких-либо политических инсинуаций вокруг этого".
По данным Украинской правды, отравление он заметил в конце прошлого года. Все это время он лечился. По состоянию на сейчас он просто болеет, но это не связано с отравлением.
В окружении Кононенко отравление связывают с его ролью в процессах в нефтегазовом секторе, в частности вокруг компании Укргаздобыча.
В то же время в ГПУ не поступало заявлений по факту отравления народного депутата, сообщает Интерфакс-Украина.
В то же время источники Украинской правды в ГПУ отмечают, что факт отравления Кононенко не похож на покушение на его жизнь.
Ранее бывший министр экономики Айварас Абромавичус обвинил Игоря Кононенко в коррупции и назначении “смотрящих” в государственные предприятия.
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили также заявлял, что смену руководителей госпредприятий блокирует Яценюк с подачи Кононенко.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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