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27. 01. 2017

Лондон: Трамп поддерживает НАТО на 100 процентов

Америкнский президент Дональд Трамп заявил о стопроцентной поддержке НАТО, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй после встречи с ним, передает BBC.

Она отметила, что вместе с Трампом подтвердит приверженность Североатлантическому альянсу.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что сомневается в необходимости существования НАТО.

А на днях в Белом Доме сообщили, что Трамп недоволен работой НАТО и ООН.

Источник: korrespondent.net

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