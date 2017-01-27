Луценко: Убитые копы в Княжичах сами грабили дом

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что стрельба в Княжичах, в которой погибли пять правоохранителей, произошла после того, как сами же силовики, вероятно, ограбили дом в поселке, сообщает ТСН.

Как известно, полиция отрицает причастность к грабежам в Княжичах. "В никаких кражах они (представители Нацполиции - ред.) не участвовали, они участвовали в спецоперации", - заявил в прошлом месяце и.о. руководителя Нацполиции Вадим Троян.

"Давайте прямо скажем: дом был ограблен дважды! Сначала профессиональными грабителями, и, вероятно, это сделали также работники полиции охраны – ГСО. Прибывшие на вызов, как уже первая волна грабителей отъехала", - заявил руководитель ГПУ.

Отметим, что ранее полиция заявляла, что запланированный грабеж не состоялся, а трое подозреваемых, услышав стрельбу между силовиками, отказались от своего плана, пытались убежать и их задержали аж под Киевом.

По словам Луценко, первым открыл огонь работник участка охраны, а группа, которая выехала на пропавшую сигнализацию в доме, его же и грабила.

"У нас есть доказательства того, что они вынесли с уже ограбленного помещения элитные спиртные напитки и тут заметили разведчиков, которые за этим следят. А дальше произошло то, что произошло", - заявил руководитель Генпрокуратуры.



В свою очередь в руководстве Госохраны утверждают, что ее сотрудники не имеют права заходить в дом без хозяина и они только осматривали двор.

Напомним, на днях к виновных в перестрелке в Княжичах 20 полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности.

Источник: korrespondent.net