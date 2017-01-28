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28. 01. 2017

В очередях на границе с Польшей стоят более 600 автомобилей

 
По состоянию на 22.00 пятницы, 27 января, в пунктах пропуска на украинско-польской границе в очередях стояли 615 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.
 
Самая крупная очередь образовалась в пункте пропуска "Ягодын авто" в Волынской области – 380 автомобилей.
 
В ПП "Краковец" – 85 автомобилей, в ПП "Угрынив" – 70, в ПП "Рава-Руська" – 50 и в ПП "Устылуг" – 30 транспортных средств.
 
В пунктах пропуска "Грушив", "Шегини" и "Смильныця" очередей нет.
 
Также нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.

Украинцев с ID-паспортами не пускают в Беларусь
 
Ранее сообщалось, что пограничная служба Польши в 2016 году не впустила в страну 22 тысячи украинцев. 

Источник: korrespondent.net

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