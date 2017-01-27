Порошенко: Нужно улучшить старые танки, а не строить "Оплоты"

Президент Петр Порошенко заявил, что нужно срочно модернизировать танки Т-64 и Т-80, говорится на сайте главы государства вместо строительства новых "Оплотов".

"У нас становится выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится быстрее за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас становится вопрос или танковая рота в полном составе, или один танк", - сказал он.

По его мнению, целесообразней модернизировать T-64 и T-80.

"И пока у нас есть ресурс, пока срочно надо провести глубокую модернизацию указанных танков, нам необходимо в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией глубоко модернизированными, капитально отремонтированными машинами за очень короткий срок", - сказал он.

Вчера сообщалось, что из-за нехватки денег Укроборонпром отправит рабочих в отпуск. Поэтому украинские военные в зоне АТО не получат современные танки Оплот, бронемашины Дозор-Б и другую современную военную технику.

Кроме этого, в этом месяце Украина сдвинула поставки танков Оплот в Таиланд.

Источник: korrespondent.net