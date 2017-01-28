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28. 01. 2017

Елизавета II пригласила Трампа в Великобританию

 
Королева Великобритании Елизавета II пригласила на встречу президента США Дональда Трампа, передает Reuters.
 
По словам британского премьера Терезы Мэй, Трамп принял приглашение и нанесет визит королеве позднее в этом году.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стала первым мировым лидером, который встретился с Трампом.

Источник: korrespondent.net

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