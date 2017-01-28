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28. 01. 2017

На Закарпатье обстреляли дом экс-главы милиции

 
На Закарпатье неизвестные из ручного гранатомета обстреляли дом бывшего главы милиции Василия Варцабы времен экс-президента Виктора Януковича, сообщает местное издание mukachevo.net.
 
По предварительной информации, стреляли дважды, попали в крышу дома, от чего та загорелась.
 
На месте событий, недалеко от дома Василия Варцабы, на улице Кошицкой, нашли 2 "тубуса" от ручных гранатометов. Территория вокруг дома оцеплена правоохранителями, на месте событий работают кинологи.
 
 
Варцаба возглавлял милицию Закарпатья в 2003-2004 годах. В 2010-м году Варцаба возглавил милицию Ивано-Франковской области. А в 2012 - снова милицию Закарпатья. В 2014 году его уволил с должности глава МВД Арсен Аваков.

В Черкассах двое мужчин ходили по улицам с гранатометом

Как сообщал Корреспондент.net, в Харьковской области обстреляли из гранатомета дом депутата.

Источник: korrespondent.net

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