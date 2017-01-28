На Закарпатье обстреляли дом экс-главы милиции

На Закарпатье неизвестные из ручного гранатомета обстреляли дом бывшего главы милиции Василия Варцабы времен экс-президента Виктора Януковича, сообщает местное издание mukachevo.net.

По предварительной информации, стреляли дважды, попали в крышу дома, от чего та загорелась.

На месте событий, недалеко от дома Василия Варцабы, на улице Кошицкой, нашли 2 "тубуса" от ручных гранатометов. Территория вокруг дома оцеплена правоохранителями, на месте событий работают кинологи.



Варцаба возглавлял милицию Закарпатья в 2003-2004 годах. В 2010-м году Варцаба возглавил милицию Ивано-Франковской области. А в 2012 - снова милицию Закарпатья. В 2014 году его уволил с должности глава МВД Арсен Аваков.



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Как сообщал Корреспондент.net , в Харьковской области обстреляли из гранатомета дом депутата.

Источник: korrespondent.net