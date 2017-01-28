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28. 01. 2017

Десять человек погибли в результате лесных пожарах в Чили

 
В результате лесных пожаров в Чили погибли по меньшей мере десять человек, сообщает CNN.
 
По предварительным данным, большинство погибших – пожарные.
 
В Чили не утихают сильные лесные пожары, самые масштабные за всю историю страны. В стране объявлено чрезвычайное положение, на помощь коллегам прибыли пожарные из США, Франции, Перу и Мексики. 
 
По состоянию на 25 декабря в Чили было зафиксировано 85 пожаров на территории в 190 тыс. га, более 30 из них не контролируются.
 
"Мы никогда не видели ничего подобного, никогда в истории Чили", – заявил президент Мишель Бачелет.

В Иране при обрушении высотки погибли 30 пожарных
 
Напомним, в аргентинской провинции Ла-Пампа уже несколько недель не могут потушить лесные пожары.

Источник: korrespondent.net

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