Десять человек погибли в результате лесных пожарах в Чили

В результате лесных пожаров в Чили погибли по меньшей мере десять человек, сообщает CNN.

По предварительным данным, большинство погибших – пожарные.

В Чили не утихают сильные лесные пожары, самые масштабные за всю историю страны. В стране объявлено чрезвычайное положение, на помощь коллегам прибыли пожарные из США, Франции, Перу и Мексики.

По состоянию на 25 декабря в Чили было зафиксировано 85 пожаров на территории в 190 тыс. га, более 30 из них не контролируются.





В Иране при обрушении высотки погибли 30 пожарных "Мы никогда не видели ничего подобного, никогда в истории Чили", – заявил президент Мишель Бачелет.

Напомним, в аргентинской провинции Ла-Пампа уже несколько недель не могут потушить лесные пожары.

Источник: korrespondent.net