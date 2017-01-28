Трамп подписал указ о "перестройке" армии

Президент США Дональд Трамп подписал указы о защите американцев от въезда на территорию страны террористов и "великой перестройке" американских вооруженных сил, сообщают западные СМИ.

"Трамп сообщил, что подписывает указы, чтобы начать "великую перестройку" вооруженных сил США", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что глава США ставит подпись в указе о "защите народа от въезда (в страну – ред.) иностранных террористов".



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Ранее сообщалось, что США намерены приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением.

Источник: korrespondent.net