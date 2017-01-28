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28. 01. 2017

Глава НАБУ задекларировал авто за 800 тысяч гривен

 
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник приобрел автомобиль KIA Sportage 2017 выпуска за 802 560 гривен. Соответствующую информацию он указал в своей декларации.
 
Главный антикоррупционер совершил дорогостоящую покупку 21 января. Автомобиль был куплен у Украинской национальной корпорации.

Обнародованы зарплаты главных борцов с коррупцией
 
Напомним, в электронной декларации Сытника за 2015 год было указано, что он получил более 900 тысяч гривен зарплаты. Также в декларации был указан автомобиль Hyundai Elantra, 2012 года выпуска, который принадлежит Сергею Сытнику. 

Источник: korrespondent.net

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