После трагедии в Княжичах уволены восемь человек

Служебное расследование по делу о стрельбе в Княжичах завершено и передано в прокуратуру. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков передает Лига.net.

"Завершено служебное расследование по Княжичам. Оно находится в Генеральной прокуратуре. Объем более 40 страниц", – сказал глава МВД.

Аваков сообщил, что по результатам расследования принято решение о дисциплинарных санкциях.



"Восемь человек уволено. Порядка 12 человек получили дисциплинарные взыскания, в том числе о неполном служебном соответствии объявлено начальнику полиции Киева полковнику Крищенко и начальнику райотдела Герману Приступе", – отметил министр.

По словам главы МВД, произошедшее в Княжичах стало результатом серьезной недоработки в планировании операции.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что стрельба в Княжичах произошла после того, как сами же силовики, вероятно, ограбили дом в поселке.



В МВД рассказали подробности дела банды Княжичей

Напомним, в результате перестрелки в Княжичах 4 декабря 2016 года погибли пять правоохранителей.

Источник: korrespondent.net