Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2017, суббота, 05:19
+1°C
Завтра 0°C
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
28. 01. 2017

После трагедии в Княжичах уволены восемь человек

 
Служебное расследование по делу о стрельбе в Княжичах завершено и передано в прокуратуру. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков передает Лига.net.
 
"Завершено служебное расследование по Княжичам. Оно находится в Генеральной прокуратуре. Объем более 40 страниц", – сказал глава МВД.
 
Аваков сообщил, что по результатам расследования принято решение о дисциплинарных санкциях.
 
"Восемь человек уволено. Порядка 12 человек получили дисциплинарные взыскания, в том числе о неполном служебном соответствии объявлено начальнику полиции Киева полковнику Крищенко и начальнику райотдела Герману Приступе", – отметил министр.
 
По словам главы МВД, произошедшее в Княжичах стало результатом серьезной недоработки в планировании операции.
 
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что стрельба в Княжичах произошла после того, как сами же силовики, вероятно, ограбили дом в поселке.

В МВД рассказали подробности дела  банды Княжичей 
 
Напомним, в результате перестрелки в Княжичах 4 декабря 2016 года погибли пять правоохранителей.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.