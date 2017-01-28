Лента RSS
Подписаться на ленту
28 января 2017, суббота, 05:18
+1°C
Завтра 0°C
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
28. 01. 2017

США на 120 дней прекратят прием беженцев

 
Американский президент Дональд Трамп своим указом приостановил программу приема Соединенными Штатами беженцев.
 
"Указ Трампа приостанавливает программу США в отношении беженцев на 120 дней, на неопределенный период времени лишает сирийских беженцев возможности въезда", – пишут американские СМИ со ссылкой на текст документа.

Трамп подписал указ о "перестройке" армии
 
Напомним, ранее Трамп заявил об ужесточении правил приема для беженцев из мусульманских стран. Он уточнил, что христианам из Сирии будет проще получить убежище, чем мусульманам.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.