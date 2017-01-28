США на 120 дней прекратят прием беженцев

Американский президент Дональд Трамп своим указом приостановил программу приема Соединенными Штатами беженцев.

"Указ Трампа приостанавливает программу США в отношении беженцев на 120 дней, на неопределенный период времени лишает сирийских беженцев возможности въезда", – пишут американские СМИ со ссылкой на текст документа.



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Напомним, ранее Трамп заявил об ужесточении правил приема для беженцев из мусульманских стран. Он уточнил, что христианам из Сирии будет проще получить убежище, чем мусульманам.

Источник: korrespondent.net