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28. 01. 2017

Названо время разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина состоится в 20.00 мск (19.00 по Киеву) 28 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

До этого Трамп поговорит с премьером Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, после разговора с Путиным Трамп переговорит с президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

Меркель и Олланд заявили о проблемах с Трампом

Напомним, ранее Трамп заявил, что надеется "поладить" с Россией, так как это благоприятно скажется на обеих странах.

Источник: korrespondent.net

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