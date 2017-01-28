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28. 01. 2017

Украину защищают 40 тысяч добровольцев – Полторак

 
В настоящее время порядка 40 тысяч представителей добровольческого движения защищают территориальную целостность Украины в зоне проведения военной операции на Донбассе. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак во время презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД, передает телеканал 112 Украина.
 
"Можно согласиться с тем, что сегодня практически на линии соприкосновения в зоне АТО нет ни одного мобилизованного, нет ни одного бойца срочной службы, а там только те люди, для себя решили, что не имеют главнее дела, чем защита страны", – заявил Полторак.
 
"Сегодня 40 тысяч добровольцев, такие, как в этом зале, защищают нашу страну. Украина будет независимой, потому что у нас есть патриоты, с нами Бог и за нами победа", – подчеркнул министр.

В Киеве открыли памятник добровольцам АТО
 
Напомним, Верховная Рада приняла постановление о создании нового праздника – Дня добровольца. День украинского добровольца решено учредить 14 марта.

Источник: korrespondent.net

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