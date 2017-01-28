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28. 01. 2017

РФ пыталась повлиять на Нобелевский комитет – СМИ


Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии обвинила Россию в привлечении спецслужб для вмешательства в работу Нобелевского комитета, сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания NRK.
 
В частности, в Норвегии считают, что Россия пыталась воспрепятствовать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году. 
 
Журналистам NRK в ПСБ заявили, что с целью дискредитировать возможного лауреата премии мира летом 2015 года в интернете было обнародовано письмо за подписью спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана к поверенному в делах США в Норвегии. В письме указывалось, что американские дипломаты получили поддержку двух из пяти членов Нобелевского комитета, однако президенту Порошенко "исключительно важно получить гарантии" присуждения награды.
 
Как отмечает NRK, посольство США и Верховная Рада опровергли подлинность письма Гройсмана.
 
Через две недели после публикации письма в офис к секретарю комитета и директору Норвежского нобелевского института Улаву Ньелстаду пришли двое представителей посольства России. По словам Ньелстада, это была "абсурдная" встреча, после которой он обратился в ПСБ.
 
Сотрудник ПСБ Арне Хеугстейл заявил NRK, что норвежские спецслужбы выяснили, что "один из дипломатов, пришедших на встречу с Ньелстадом, был офицером Службы внешней разведки России". Этот визит, по его словам, был операцией с целью повлиять на решение члена комитета.
 
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В посольстве России выразили несогласие с такими выводами, заявив, что "попытка ПСБ выставить рутинную дипломатическую работа операцией спецслужб представителям посольства кажется паранойей".

Источник: korrespondent.net

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