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28. 01. 2017

Трамп поручил Пентагону оценить состояние ядерных сил США

 
Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона изучить состояние ядерных сил страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст меморандума.
 
"Министр (обороны) должен инициировать анализ состояния ядерных сил, чтобы ядерное сдерживание США было современным, мощным, мобильным, находилось в готовности и отвечало угрозам XXI века, а также защищало наших союзников", – говорится в документе.

Конгресс США рассмотрит запрет Трампу наносить ядерный удар первым
 
Напомним, ранее Трамп подписал указ, предполагающий "перестройку" армии США. По его словам, изменения включают в себя новые самолеты, корабли, "новые инструменты для американских мужчин и женщин в униформе".

Источник: korrespondent.net

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