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28. 01. 2017

Вице-президент США Пенс будет участвовать в разговоре Трампа и Путина

 
Вице-президент США Майк Пенс присоединится к телефонным переговорам президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в субботу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
 
Участие Пенса в переговорах значится в расписании вице-президента. При этом Белый дом не сообщает об участии Пенса в телефонных переговорах Трампа с лидерами Германии, Франции, Японии и Австралии, которые также состоятся в субботу.
 
В расписании президента США на субботу, 28 января, в 12 часов по местному времени (20.00 мск, 19.00 по Киеву) значатся переговоры с президентом России.

Трамп: Россия и США должны поладить
 
До разговора с Путиным Трамп поговорит по телефону с премьером Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. После общения с Путиным запланированы переговоры с французским президентом Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

Источник: korrespondent.net

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