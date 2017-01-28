Итоги 27.01: Смерть Болотова и мусорный кризис

СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля
Служба безопасности Украины отменила решения о запрете въезда в страну мэру польского Перемышля Роберту Хоме. Об этом сообщила спикер спецслужбы Елена Гитлянская.
"Украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме", – заявила она.
Львову передали 12 га земли под мусор
Львову выделили 12 гектаров земли в Яворовском районе для нового полигона под твердые бытовые отходы и строительства комплекса по переработке мусора. Это решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Львовской ОГА, на заседании которой присутствовал и премьер-министр Владимир Гройсман.
Луценко анонсировал начало открытого суда над Януковичем
Умер первый глава ЛНР Валерий Болотов
Скончался бывший глава самопровозглашенной ЛНР Валерий Болотов. В момент смерти он находился у себя в квартире в Москве.
Глава информационного центра Юго-восточный фронт Константин Кнырик сообщил, что Болотов умер по предварительной причине от сердечного приступа.
Турчинов присоединился к флешмобу 22PushUpChallenge
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие во флешмобе 22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО.
"Я надеюсь, что все мужчины в Украине, которые готовы защищать свою страну, смогут отжаться и 22, и 25 раз – сколько надо", – сказал секретарь СНБО и отжался 25 раз, передав эстафету офицерам аппарата СНБО.
В России отменили уголовную ответственность за насилие в семье
Российская Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, отменяющий уголовную ответственность за побои в семье. "За" проголосовали 380 депутатов Госдумы, и только трое – "против".
Теперь домашние побои в РФ будут считаться административным нарушением, и только при повторном привлечении к ответственности будет грозить уголовным наказанием.
Киевлянам предложили рассрочку на оплату коммунальных услуг
Киевляне смогут получить рассрочку долгов за жилищно-коммунальные услуги сроком на пять лет. Об этом говорится на сайте Центра коммунального сервиса.
"Все должники, которые еще не рассрочили (реструктуризировали) свою задолженность за жилищно-коммунальные услуги, получат возможность с 1 февраля по 31 марта заключить договор рассрочки долга на особо выгодных условиях, а именно сроком до 60 месяцев, без уплаты первого взноса", – говорится в сообщении.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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