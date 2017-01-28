Итоги 27.01: Смерть Болотова и мусорный кризис

СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля

Служба безопасности Украины отменила решения о запрете въезда в страну мэру польского Перемышля Роберту Хоме. Об этом сообщила спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

"Украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме", – заявила она.

Львову передали 12 га земли под мусор

Львову выделили 12 гектаров земли в Яворовском районе для нового полигона под твердые бытовые отходы и строительства комплекса по переработке мусора. Это решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Львовской ОГА, на заседании которой присутствовал и премьер-министр Владимир Гройсман.



Луценко анонсировал начало открытого суда над Януковичем

С марта начнутся открытые судебные слушания по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии.

"С марта на экранах всей страны – открытый, непредвзятый и справедливый суд над человеком, которого мы подозреваем в совершении государственной измены путем подписания письма, позволившего Путину ввести войска в Крым, а потом на Донбасс", – сказал он.

Умер первый глава ЛНР Валерий Болотов

Скончался бывший глава самопровозглашенной ЛНР Валерий Болотов. В момент смерти он находился у себя в квартире в Москве.

Глава информационного центра Юго-восточный фронт Константин Кнырик сообщил, что Болотов умер по предварительной причине от сердечного приступа.

Турчинов присоединился к флешмобу 22PushUpChallenge

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие во флешмобе 22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО.

"Я надеюсь, что все мужчины в Украине, которые готовы защищать свою страну, смогут отжаться и 22, и 25 раз – сколько надо", – сказал секретарь СНБО и отжался 25 раз, передав эстафету офицерам аппарата СНБО.

В России отменили уголовную ответственность за насилие в семье

Российская Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, отменяющий уголовную ответственность за побои в семье. "За" проголосовали 380 депутатов Госдумы, и только трое – "против".

Теперь домашние побои в РФ будут считаться административным нарушением, и только при повторном привлечении к ответственности будет грозить уголовным наказанием.

Киевлянам предложили рассрочку на оплату коммунальных услуг

Киевляне смогут получить рассрочку долгов за жилищно-коммунальные услуги сроком на пять лет. Об этом говорится на сайте Центра коммунального сервиса.

"Все должники, которые еще не рассрочили (реструктуризировали) свою задолженность за жилищно-коммунальные услуги, получат возможность с 1 февраля по 31 марта заключить договор рассрочки долга на особо выгодных условиях, а именно сроком до 60 месяцев, без уплаты первого взноса", – говорится в сообщении.

Источник: korrespondent.net