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28. 01. 2017

Сутки в АТО: 60 обстрелов, трое ранены

 
За минувшие сутки в районе проведения АТО сепаратисты 60 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, трое украинских военных были ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.
 
На Мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122 мм артиллерия, танк и 82 мм минометы. Также сепаратисты били из 120 и 82 мм минометов по Широкино, Водяному, Талаковке, Гнутово, Лебединскому, Опытному и Павлополю.
 
На Донецком направлении из 152 мм артиллерии противник обстреливал украинские позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты били по Зайцево и Луганскому, а из минометов различных калибров – по Авдеевке и Троицкому.
 
 
На Луганском направлении  из противотанковых ракетных комплексов сепаратисты обстреляли Новозвановку, из минометов и гранатометов - Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоалександровку.
 
В свою очередь, в ДНР заявляют, что из-за обстрела со стороны украинских военных повреждены четыре частных жилых дома в селе Заиченко.
 
Напомним, что в настоящее время порядка 40 тысяч представителей добровольческого движения защищают территориальную целостность Украины в зоне проведения военной операции на Донбассе, сообщил министр обороны Степан Полторак.
 

Источник: korrespondent.net

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