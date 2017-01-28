В Германии комиссара осудили за взятки от Фирташа

Экс-комиссара земельной полиции и детектива, услугами которых пользовался, в частности, и украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, в Германии признали виновными в коррупции в особо крупных размерах, сообщает DW.
Бывшего главного комиссара уголовной полиции земли Мекленбург-Передняя Померания Хайнца-Петера Гандорфа приговорили к трем годам заключения за получение взяток в особо крупных размерах, раскрытие служебных тайн и уклонение от уплаты налогов.
Экс-агентка спецслужбы ГДР "штази" Кристина Вилкенинг, которая называет себя "частным детективом", должна будет провести в тюрьме два года и десять месяцев. Кроме как в даче взяток, ее также признали виновной в подстрекательстве к выдаче служебных тайн.
Сроки заключения осужденных за время протекания процесса были существенно сокращены из-за того, что оба признали свою вину. Сначала им грозило до десяти лет заключения.
По данным издания, Фирташ обратился к услугам Вилкелинг. Та же, в свою очередь, дала поручение тогдашнему комиссару связаться с американскими правоохранительными органами и спецслужбами и получить внутреннюю информацию по делу олигарха. Несмотря на то, что операция в конце концов провалилась, женщина, по данным обвинения, заплатила сообщнику за работу 26 000 евро.
Всего в связи со случаем Фирташа, как заявляли представители прокуратуры в суде, Вилкенинг получила около 420 000 евро. При этом сама она признала в суде, что лично получила около 110 000 евро за работу, связанную с делом олигарха.
Бывший комиссар, по данным следствия, за время сообщничества получил от экс-агентки около 270 000 евро.
При этом, к возбуждению уголовного дела против самого Фирташа этот судебный процесс в Германии пока так и не привел. Представители миллиардера еще в прошлом году отвергли любые обвинения, сославшись на то, что Фирташ, мол, не знал, что на самом деле эти лица были сотрудниками полиции, а представлены они были бизнесмену как адвокаты.
Напомним, что в США Фирташа обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 миллиона долларов хотел получить разрешения на добычу титана в Индии. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
Сейчас он находится в Австрии, откуда США добивается его экстрадиции.
Сам Фирташ называет дело против него политическим.
Суд первой инстанции весной 2015 года запретил экстрадицию Фирташа, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре прокуратура Вены подала апелляцию на это решение.
Источник: korrespondent.net
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