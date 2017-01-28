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28. 01. 2017

В США испытают лазерное оружие, ослепляющее противника

В США проведут испытания лазерного оружия, которое сможет ослеплять и даже уничтожать корабли противника, сообщает The Daily Mail. 

Так, переход на такое оружие должен произойти в течение года. Главное преимущество этой разработки в том, что, помимо уничтожения противника, она сможет сделать его беззащитным, отключив все корабельные системы.

Сообщается, что испытания нового лазерного оружия пройдут уже в ближайшее время. Задержка объясняется тем, что США придется переоборудовать часть своих кораблей, которые не приспособлены обеспечивать таким количеством энергии новый "Суперлазер".

Отметим, в 2014 году американский флот уже демонстрировал применение лазерного оружия мощностью в 30 кВат. Такое оружие уже было способно зажигать емкости с горючим на расстоянии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона изучить состояние ядерных сил страны.

Источник: korrespondent.net

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