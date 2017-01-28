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28. 01. 2017

Кабмин вложит деньги в развитие Хортицы

 
Кабинет министров Украины намерен обеспечить системное финансирование мероприятий по развитию национального заповедника "Хортица" из государственного бюджета Украины, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
 
"Мы инициируем большой национальный проект по возрождению Хортицы. Кабинет министров Украины намерен обеспечить системное финансирование мероприятий по развитию Национального заповедника из Государственного бюджета Украины. Я готов взять этот вопрос на личный контроль и сделать все, чтобы наша цель была реализована на высоком уровне" , - подчеркнул он.
 
Розенко отметил, что реализация проекта предусматривает наработки плана действий, в котором будет отражено комплексное видение развития заповедника, четкий график реализации мероприятий и потребности в финансировании из госбюджета и местных бюджетов.
 
Напомним, на острове Хортица археологи обнаружили древнее захоронение. Ценная находка относится к бронзовому периоду. 

Источник: korrespondent.net

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