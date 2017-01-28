Кабмин вложит деньги в развитие Хортицы

Кабинет министров Украины намерен обеспечить системное финансирование мероприятий по развитию национального заповедника "Хортица" из государственного бюджета Украины, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Мы инициируем большой национальный проект по возрождению Хортицы. Кабинет министров Украины намерен обеспечить системное финансирование мероприятий по развитию Национального заповедника из Государственного бюджета Украины. Я готов взять этот вопрос на личный контроль и сделать все, чтобы наша цель была реализована на высоком уровне" , - подчеркнул он.

Розенко отметил, что реализация проекта предусматривает наработки плана действий, в котором будет отражено комплексное видение развития заповедника, четкий график реализации мероприятий и потребности в финансировании из госбюджета и местных бюджетов.

Напомним, на острове Хортица археологи обнаружили древнее захоронение. Ценная находка относится к бронзовому периоду.

Источник: korrespondent.net