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28. 01. 2017

В Киевской области два массовых отравления детей

 
В двух разных районах Киевской области 27 января произошло массовое отравление детей, сообщил председатель Киевской ОГА Александр Горган.
 
Так  в Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгороде в школе "Созвездие" отравились 26 детей, трое из которых уже госпитализированы.
 
 
"У детей высокая температура, рвота. Родителей предупредили о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых симптомах. Лечебные учреждения Броваров, Вышгорода, Боярки приведены в состояние повышенной готовности", - сообщил Горган.
 
Напомним, в декабре в Одессе из-за отравления тортом Наполеон был госпитализирован 21 человек.

Источник: korrespondent.net

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